Кокорин восстановился после травмы и снова выйдет на поле

Нападающий ФК «Спартак» Александр Кокорин восстановился после травмы. Он примет участие в матче 11-го тура РПЛ.

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс». Издание уточнило, что спортсмен полностью восстановился после мышечной травмы и готов выйти на поле. Он сыграет за «Спартак» в матче против «Химок», который пройдет в рамках 11-го тура Тинькофф российской премьер-лиги.

Александр Кокорин получил мышечную травму в матче 9-го тура РПЛ, во время встречи «Спартака» с «Тамбовом». Из-за этого он пропустил игру с «Зенитом», которая состоялась 3 октября. Ранее сообщалось, что спортсмен не сможет участвовать в матчах около двух недель.

Кокорин начали выступать за «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. Он не смог участвовать в старте сезона 2020/21 из-за полученной травмы.

Ранее РИА ФАН сообщило, что Александр Кокорин купил себе новый автомобиль. Он приобрел «Оку» ради красивых номеров, а затем переставил их на свой Rolls-Royce. По данным источника, номерной знак содержит цифры «009» — футболист купил его, потому что выступает за ФК «Спартак» именно под таким номером.