Кокорин восстановился после травмы и готов выйти на поле
Бомбардир столичных спартаковцев Александр Кокорин готов выйти на поле перед зимней паузой. Он восстановился после травмы, передает «Чемпионат» со ссылкой на Twitter московской команды.
По данным издания, Кокорин вернулся в общую группу и тренировался с остальными партнерами по клубу наравне. «Красно-белых» ожидает субботний матч с «Сочи» в рамках 18-го тура РПЛ. На 16 декабря назначена игра с петербургским «Зенитом».
Уточняется, что о травме Кокорина стало известно на прошлой неделе. В матче с «Ротором» он получил микроповреждение четырехглавой мышцы.