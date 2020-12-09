Кокорин восстановился после травмы и готов выйти на поле

По данным издания, Кокорин вернулся в общую группу и тренировался с остальными партнерами по клубу наравне. «Красно-белых» ожидает субботний матч с «Сочи» в рамках 18-го тура РПЛ. На 16 декабря назначена игра с петербургским «Зенитом».

Уточняется, что о травме Кокорина стало известно на прошлой неделе. В матче с «Ротором» он получил микроповреждение четырехглавой мышцы.