Кокорин рассказал о желании играть за «Рому»

Сейчас Кокорина арендует у «Зенита» клуб «Сочи». Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. В четырех матчах Российской премьер-лиги 29-летний нападающий забил три гола. Чемпионат России приостановили из-за пандемии коронавируса.

Кокорин назвал высокой вероятность возвращения в петербургский «Зенит» после окончания сезона.

«Если они предложат новый контракт и там будут хорошие условия, то мы, конечно, сядем и обговорим первоначально с этим клубом», — заявил он.

Футболист добавил, что к нему проявляют большой интерес итальянские клубы. Сам он хотел бы выступать за «Рому».

«Есть большой интерес от трех клубов. Все они топовые для меня. Я бы хотел в „Рому“, она есть среди них», — сообщил футболист.

Сейчас Кокорин находится в Санкт-Петербурге, куда он вернулся из Сочи. В «Зените» игроку помогли с тренажерами на время карантина.