    25 апреля 2020, 00:13

    Кокорин рассказал о желании играть за «Рому»

    Кирилл Фролов

    Футболист Александр Кокорин после окончания контракта с «Зенитом» хотел бы продолжить карьеру в итальянской «Роме». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Красава».
    Кокорин рассказал о желании играть за «Рому»

    Сейчас Кокорина арендует у «Зенита» клуб «Сочи». Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. В четырех матчах Российской премьер-лиги 29-летний нападающий забил три гола. Чемпионат России приостановили из-за пандемии коронавируса.

    Кокорин назвал высокой вероятность возвращения в петербургский «Зенит» после окончания сезона.

    «Если они предложат новый контракт и там будут хорошие условия, то мы, конечно, сядем и обговорим первоначально с этим клубом», — заявил он.

    Футболист добавил, что к нему проявляют большой интерес итальянские клубы. Сам он хотел бы выступать за «Рому».

    «Есть большой интерес от трех клубов. Все они топовые для меня. Я бы хотел в „Рому“, она есть среди них», — сообщил футболист.

    Сейчас Кокорин находится в Санкт-Петербурге, куда он вернулся из Сочи. В «Зените» игроку помогли с тренажерами на время карантина.