Кокорин рассказал, как изменился после колонии

Кокорин после колонии многое переоценил и поменялся внутренне. Он стал гораздо серьезнее относиться к некоторым вещам и признал былую легкомысленность.

«Конечно, я знал, что нельзя людей бить. Знал, что самое главное — это чтобы семья и близкие были здоровы. Когда нас разлучили, я понял это в три раза сильнее», — заявил футболист Александр Кокорин в интервью сайту Sport24.

Спортсмен добавил, что в СИЗО и колонии к нему относились хорошо, а родные его морально поддерживали. По словам Кокорина, никто из его близких не отвернулся от него, когда его отправили в колонию.

1 марта Кокорин забил свой первый гол после выхода из колонии. Сейчас он играет на правах аренды в «Сочи». Во время встречи клуба из Краснодарского края с тульским «Арсеналом» он отправил мяч в сетку ворот соперников.

Форвард попал за решетку вместе со своим другом футболистом Павлом Мамаевым, младшим братом Кириллом Кокориным и их общим приятелем Александром Протасовицким после драки в центре Москвы в 2018 году. Сначала спортсмен был в СИЗО, а после вынесения приговора его этапировали в колонию в Белгородскую область. На свободу он вышел по УДО 17 сентября 2019 года.