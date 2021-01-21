Кокорин рассказал о последних шагах для перехода в «Фиорентину»

Пройти медицинский осмотр и подписать контракт осталось футболисту Александру Кокорину для перехода в итальянский клуб «Фиорентина». Об этом он рассказал в интервью журналисту Семену Зигаеву, который опубликовал видеофрагмент на своей странице в Twitter.

На вопрос, стал ли он игроком «Фиорентины», Кокорин заявил, что почти.

«Осталось пройти какие-то моменты. Понятное дело, самое важное — „медикал“ (медицинский осмотр — прим. ред.) сдать и подписаться», — сказал футболист.

В итальянский клуб Кокорин переходит из московского «Спартака», куда он попал в августе 2020 года. За команду он провел 10 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России, где забил два гола с пенальти.

За сезон он ни разу не сыграл против своих бывших клубов — петербургского «Зенита» и «Сочи». Причиной стали травмы, которые он получал на тренировках.

В минувшую среду, 20 января, представитель «Спартака» Антон Фетисов подтвердил переговоры с итальянским клубом о переходе Кокорина. СМИ утверждают, что «Фиорентина» готова заключить контракт с российским спортсменом на три года.