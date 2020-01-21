Кокорин проведет остаток сезона в «Сочи»

Как заявил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко, Кокорин придет в футбольный клуб на правах аренды. Об этом сообщил ТАСС.

Пока футболист находится в Катаре на сборах с «Зенитом». Там он сыграл в тренировочном матче, где забил свой первый гол после выхода из тюрьмы. Контракт с ФК у Кокорина действует до конца сезона 2020. «Сочи» находится на 16-м (последнем) месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Александр Кокорин вышел на свободу 17 сентября 2019 года по УДО спустя почти год после скандала с дракой в центре Москвы. В октябре 2018 года он, его брат, а также футболист Павел Мамаев и друг Александр Протасовицкий подрались с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и чиновником из Минпромторга Денисом Паком. Процесс был долгим, к нему было приковано внимание прессы.

После освобождения Кокорин не играл в матчах «Зенита», но участвовал в тренировках. В клуб 28-летний спортсмен пришел в 2016 году. За два года он провел 92 матча, забил 34 мяча. Вместе с футбольным клубом спортсмен стал чемпионом России. Кроме того, Кокорин является обладателем Кубка РФ и Суперкубка РФ.