Кокорин прошел медосмотр перед тренировками в ФК «Зенит». Видео
Представители футбольного клуба «Зенит» опубликовали на своем сайте видео, в котором показали, как спортсмен Александр Кокорин проходит медосмотр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
На кадрах видно, что футболист прошел тесты у спортивного врача, проверился у кардиолога, невролога, травматолога и прочих. Затем Кокорин прошел процедуры УЗИ и ЭКГ.
Спортсмен в скором времени начнет тренироваться по индивидуальной программе.