  • Кокорин прошел медосмотр перед тренировками в ФК «Зенит». Видео

    20 сентября 2019, 20:32

    Анастасия Карпеева

    Представители футбольного клуба «Зенит» опубликовали на своем сайте видео, в котором показали, как спортсмен Александр Кокорин проходит медосмотр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    На кадрах видно, что футболист прошел тесты у спортивного врача, проверился у кардиолога, невролога, травматолога и прочих. Затем Кокорин прошел процедуры УЗИ и ЭКГ.

    Спортсмен в скором времени начнет тренироваться по индивидуальной программе.