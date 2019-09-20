Кокорин прошел медосмотр перед тренировками в ФК «Зенит». Видео

На кадрах видно, что футболист прошел тесты у спортивного врача, проверился у кардиолога, невролога, травматолога и прочих. Затем Кокорин прошел процедуры УЗИ и ЭКГ.

Спортсмен в скором времени начнет тренироваться по индивидуальной программе.