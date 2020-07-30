Кокорин приехал в Москву ради согласования последних деталей контракта с «Спартаком»

По данным издания, руководство «красно-белых» предложило форварду трехлетний контракт. Гендиректор московского клуба Шамиль Газизов воздержался от комментариев относительно перехода Кокорина.

Уточняется, что нападающий играл за петербургский «Зенит» с 2016 года. Вторую половину прошлого сезона он выступал за «Сочи» на правах аренды. В активе футболиста семь голов и одна результативная передача в 10 матчах Российской Премьер-Лиги.