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    30 июля 2020, 15:30

    Кокорин приехал в Москву ради согласования последних деталей контракта с «Спартаком»

    Артур Блянихов

    Бомбардир Александр Кокорин прилетел в Москву, чтобы согласовать со «Спартаком» последние детали договора. Об этом сообщил «Чемпионат».

    По данным издания, руководство «красно-белых» предложило форварду трехлетний контракт. Гендиректор московского клуба Шамиль Газизов воздержался от комментариев относительно перехода Кокорина.

    Уточняется, что нападающий играл за петербургский «Зенит» с 2016 года. Вторую половину прошлого сезона он выступал за «Сочи» на правах аренды. В активе футболиста семь голов и одна результативная передача в 10 матчах Российской Премьер-Лиги.

    Новости SMI.FM