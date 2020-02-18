Кокорин порадовал ФК «Сочи» первым голом
ФК «Сочи» обратил внимание болельщиков на первый гол нового игрока Александра Кокорина. Раньше он выступал нападающим в петербургском «Зените». Об этом сообщила «Газета.ru».
Видеозапись забитого мяча и слова восхищения появились на официальной странице команды в Instagram.
Первый забитый гол за «Сочи» порадовал и подписчиков клуба. В комментариях они написали: «Умение Саши искать свободные зоны! Лучший в стране, остается до сих пор в этом деле!», «Саня, как и всегда, на острие!», «Удачи тебе, Питер с тобой».
Ранее Александр Кокорин впервые появился на поле в составе «Сочи». Он забил два мяча и помог команде обыграть московское «Динамо».