Кокорин порадовал ФК «Сочи» первым голом

Видеозапись забитого мяча и слова восхищения появились на официальной странице команды в Instagram.

Первый забитый гол за «Сочи» порадовал и подписчиков клуба. В комментариях они написали: «Умение Саши искать свободные зоны! Лучший в стране, остается до сих пор в этом деле!», «Саня, как и всегда, на острие!», «Удачи тебе, Питер с тобой».

Ранее Александр Кокорин впервые появился на поле в составе «Сочи». Он забил два мяча и помог команде обыграть московское «Динамо».