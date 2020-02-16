Кокорин попросил себе 4 млн евро зарплаты в «Зените». Сейчас он получает 11 тысяч рублей

Футболист Александр Кокорин запросил зарплату в «Зените» в четыре миллиона евро в год — столько он получал до ареста. Клуб из Петербурга согласен примерно на вдвое меньше.

Кокорин, который в данный момент находится в Турции, где проводит сборы футбольный клуб «Сочи», запросил себе зарплату на прежнем уровне в новом контракте. Причем он хочет заключить соглашение на четыре года, узнал сайт «Бизнес Онлайн».

В клубе согласны на зарплату в 2,5 миллиона евро в год, а контракт хотят заключить сроком на 2,5 года. Пока что им не удалось договориться.

Как пишет издание, клуб из Петербурга не хочет заключать столько долгосрочный контракт с футболистом, чья форма после «отсидки» еще до конца не ясна. Кроме того, четыре миллиона это намного больше, чем в «Зените» получают Артем Дзюба и Сердар Азмун. С другой стороны, Кокориным интересуются практически все клубы российской лиги, так что и он может диктовать условия.

Но все это будет, в лучшем случае, летом. Пока что Кокорина фотографируют в форме футбольного клуба «Сочи» на сборах в Турции. По данным «Спорт-экспресса», в аренде «Сочи» Кокорин будет получать два миллиона рублей в месяц. А сейчас Кокорин в «Зените» получает 11280 рублей — минимальный размер оплаты труда.