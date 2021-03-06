Кокорин получил травму бедра

Российский форвард Александр Кокорин в своем третьем матче в составе «Фиорентины» против «Ромы» 3 марта травмировал бедро. Он не сможет выйти на поле в составе флорентийского клуба против «Пармы» в воскресенье, 7 марта. Об этом сообщил сайт «Фиорентины».

«Повреждение прямой мышцы левого бедра. Футболисту сейчас проводят терапию, повторное обследование в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

«Фиорентина» проиграла «Парме» 2:1 в матче, во время которого повредился Кокорин. Во втором тайме он вышел на замену вместо Гаэтано Кастровилли. За 39 минут, которые российский футболист провел на поле, он 11 раз коснулся мяча, отдал 10 передач (точность составила 70%) и один раз его обыграли.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» в конце января. Итальянские СМИ написали много негативных отзывов о его игре. Российского легионера назвали «деревянным, оштукатуренным и неготовым».

Футбольный комментатор Георгий Черданцев перед отъездом Кокорина в Италию рассказал «360», что в Европу спортсмен отправляется не за деньгами, так как в «Спартаке» получал больше. Собеседник подчеркнул, что наш нападающий не засядет на скамейку в новом клубе, так как у «Фиорентины» дела не очень и играть там сейчас некому.