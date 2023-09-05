Спорт 05 сентября 2023, 17:56 Кокорин покинул «Фиорентину» и вернулся в кипрский «Арис»

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Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся в кипрский «Арис» на правах аренды. Об этом стало известно RT.

На сайте «Ариса» говорится, что 32-летнего форварда пока арендовали на один сезон, написало ИА НСН.

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За минувший сезон на счет Кокорина зачислили 13 забитых голов в 27 матчах чемпионата Кипра. Россиянина признали лучшим игроком сезона-2022/23.