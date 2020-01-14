Кокорин поедет с «Зенитом» на первые сборы в Катар

По данным издания, бомбардир «сине-бело-голубых» оказался в центре общественного внимания в позапрошлом году. Он угодил за решетку вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым. Они избили трех человек в центре Москвы в октябре 2018 года.

Кокорина досрочно освободили осенью прошлого года, после чего он подписал с «Зенитом» новый контракт. Но РФС (Российский футбольный союз) отказался регистрировать форварда для участия в национальном чемпионате.