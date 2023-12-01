Спорт 01 декабря 2023, 09:47 Кокорин отдал голевой пас в матче Лиги Европы против «Рейнджерс» Форвард «Ариса» Кокорин отметился голевым пасом в матче Лиги Европы Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Российский форвард кипрского футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин совершил результативную голевую передачу в матче Лиги Европы против шотландской команды «Рейнджерс». Игра завершилась со счетом 1:1. Текстовую трансляцию вел «Чемпионат».

Матч «Рейнджерс» и «Арис» состоялся в шотландском городе Глазго. Нападающий «Ариса» Шави Бабика с передачи Кокорина отличился в первом тайме, на 28-й минуте.

Кокорин сделал три результативных действия в пяти матчах турнира: забил год в ворота «Спарты» и испанского «Бетиса». Однако шансы попасть в плей-офф кипрский клуб потерял. Команда со своими четырьмя очками занимает последнее место в своей группе в Лиге Европы. «Рейнджерс» в четырех матчах набрал семь очков и остается на втором месте турнирной таблицы своей группы.

«Арис» арендовал Кокорина у итальянской команды «Флорентина» на один сезон. Соглашение будет действовать до конца июня. В прошлом сезоне российского спортсмена уже признали лучшим игроком чемпионата Кипра.