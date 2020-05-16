Кокорин останется в «Сочи» до конца чемпионата

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин с февраля находится в аренде в «Сочи». Он продолжит за него играть до фактического окончания сезона.

Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Да», — ответил он на вопрос о продлении аренды футболиста до конца сезона.

Ранее стало известно, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня и завершится 22 июля. Соревнования пройдут без зрителей. Победитель будет определен по спортивному принципу. Помимо чемпионата России, также будет продолжен розыгрыш Кубка страны.

Явный лидер чемпионата уже есть, но все еще может измениться. «360» рассказал о самых основных интригах чемпионата России по футболу.