Кокорин останется без футбола еще на 5 месяцев

«Мало того что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения <…> так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола», — написал Семак.

В РФС «360» подтвердили, что Кокорину отказали в регистрации. Представитель комитета РФС по статусу игроков отметил, что решение о регистрации вне заявочного периода принимается с учетом всех обстоятельств.

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«Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов», — заявил представитель РФС.

Перед этим Кокорин продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона. Он играл за футбольный клуб до заключения под стражу. Спортсмен попал в колонию вместе с братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым после двух драк в центре Москвы.

Осужденных освободили условно-досрочно 17 сентября по решению суда. Сейчас продолжает отбывать наказание только четвертый фигурант дела о хулиганстве Александр Протасовицкий. Заседание по его УДО должно состоятся 24 сентября 2019 года.

UPD: Сергей Семак позже удалил свой пост об отказе в регистрации Александра Кокорина на матчи чемпионата России.