Кокорин объяснил, почему раньше говорил, что не перейдет в «Спартак»

Александр Кокорин призвал не относиться всерьез к его словам семилетней давности. Тогда нападающий заявил о невозможности перехода в «Спартак».

Кокорин отметил, что сейчас ему припоминают «некрасивую вещь», которую он сказал в одном из старых интервью, пишет ТАСС.

«Известный факт, что все мои бывшие команды соперничали со „Спартаком“, и была детская обида. Наверное, было глупо [так говорить], сейчас ситуация так сложилась, что я здесь, я хочу играть, и я рад, что у меня есть контракт на долгие годы», — отметил форвард.

В «Спартаке» футболист будет выступать под девятым номером. Ранее под ним играл Резиуан Мирзов. Кокорин отметил, что позвонил ему и объяснил, насколько для него важно получить именно эту цифру- спортсмен играл под девятым номером с детства. Он подчеркнул, что этот момент был очень принципиальным — форвард сразу просил руководство клуба.

Спортсмен отметил, что находится в нормальной форме — на это указывают статистика и показатели. Он подчеркнул, что для него переход в новый клуб — это как новая страница жизни.