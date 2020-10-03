Кокорин не выйдет на поле в составе «Спартака» в матче с «Зенитом»

«Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 10-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в субботу, 3 октября, на московском стадионе «Открытие Арена».

В основной состав московской команды вошли Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Ларссон, Джикия, Понсе, Урунов, Крал, Маслов, Зобнин. На скамейке запасных остались Ребров, Соболев, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Шильцов.

«Зенит» на поле представят: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракитский, Караваев, Барриос, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Малком, Дзюба. На скамейку запасных попали: Одоевский, Васютин, Круговой, Прохин, Терентьев, Жирков, Мусаев, Сутормин, Шамкин, Ригони, Азмун.

Как сообщила «Газета.ru», «Спартак» не заявил получившего очередную травму Александра Кокорина. Кроме того, также нет ранее выходившего на старте Наиля Умярова.

У «Зенита» получивший травму в матче предыдущего тура Сердар Азмун остался на скамейке запасных.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что Кокорин из-за новой травмы на две недели отправился на больничный. А это значит, что матч против «Зенита» он пропустит.

Ранее в новой травме футболиста обвинили его личного массажиста Сергея Колесникова. Но он все обвинения отверг, назвав их клеветой.