    22 января 2020, 16:47

    Кокорин не станет играть за «Сочи» — агент

    Андрей Иванов

    Футболист Александр Кокорин продолжит играть за петербургский «Зенит». В «Сочи» он уходить не собирается. Об этом ТАСС сообщил его агент и отчим Кирилл Логинов.

    Ранее гендиректор клуба из Краснодарского края Дмитрий Рубашко рассказал, что Кокорин до конца сезона будет играть за «Сочи» на правах аренды. Объявление об этом также появилось на странице ФК в Twitter.

    После этого заявления Кокорин вышел на поле в составе «Зенита» с капитанской повязке в матче с клубом из Катара «Аль-Увайнах». Встреча закончилась со счетом 10:0 в пользу футболистов из Петербурга. Кокорин забил три мяча в ворота катарцев.

    Спортсмен попал за решетку вместе со своим другом футболистом Павлом Мамаевым, младшим братом Кириллом Кокориным и их общим приятелем Александром Протасовицким после драки в центре Москвы в 2018 году. Сначала он находился в СИЗО, а после вынесения приговора его этапировали в колонию в Белгородскую область. Он вышел на свободу по УДО 17 сентября 2019 года.