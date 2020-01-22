Ранее гендиректор клуба из Краснодарского края Дмитрий Рубашко рассказал, что Кокорин до конца сезона будет играть за «Сочи» на правах аренды. Объявление об этом также появилось на странице ФК в Twitter.

После этого заявления Кокорин вышел на поле в составе «Зенита» с капитанской повязке в матче с клубом из Катара «Аль-Увайнах». Встреча закончилась со счетом 10:0 в пользу футболистов из Петербурга. Кокорин забил три мяча в ворота катарцев.

Спортсмен попал за решетку вместе со своим другом футболистом Павлом Мамаевым, младшим братом Кириллом Кокориным и их общим приятелем Александром Протасовицким после драки в центре Москвы в 2018 году. Сначала он находился в СИЗО, а после вынесения приговора его этапировали в колонию в Белгородскую область. Он вышел на свободу по УДО 17 сентября 2019 года.