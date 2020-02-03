Кокорин намекнул, что получает менее 20 тысяч рублей в «Зените»

Кокорин подтвердил информацию Уткина о своей зарплате в «Зените». Футболист действительно получает меньше 20 тысяч рублей в месяц.

«Я по условиям трудового соглашения не могу назвать точную зарплату. А то, что говорил [спортивный журналист] Василий Уткин — он мне даже немного накинул», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Звезда».

Ранее Уткин в радиоэфире рассказал, что еще будучи в колонии Кокорин согласился играть в «Зените» вообще бесплатно. По факту он сейчас поучает около 20 тысяч рублей в месяц по контракту, так как работать бесплатно нельзя по закону. По данным журналиста, когда спортсмен перешел в клуб из Петербурга, он получал «около пяти миллионов долларов или евро в год». Это неофициальная информация, однако ее никто не опровергал.

Нападающий попал за решетку вместе со своим другом футболистом Павлом Мамаевым, младшим братом Кириллом Кокориным и их общим приятелем Александром Протасовицким после драки в центре Москвы в 2018 году. Сначала спортсмен был в СИЗО, а после вынесения приговора его этапировали в колонию в Белгородскую область. Он вышел на свободу по УДО 17 сентября 2019 года.