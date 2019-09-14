Кокорин может вернуться в футбол уже в этом году

Футбольный клуб «Сочи», который является новичком в Российской Премьер-Лиге, сейчас обсуждает возможный контракт с «Зенитом». Если клубы придут к соглашению, Кокорин полгода будет играть за «Сочи», чтобы вернуться в форму, а затем — продолжить играть за «Зенит».

Александр Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым были арестованы за дву драки в центре Москвы, в которых участвовали осенью 2018 года. Суд назначил им тюремные сроки: Кокорин получил один год и шесть месяцев, а Мамаев — один год и пять месяцев лишения свободы. Наказание футболисты отбывали в ИК-4 в Белгородской области.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении.