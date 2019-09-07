Кокорин может подписать контракт с клубом, находясь в тюрьме

По словам юриста, в российском законодательстве отсутствует пункт, согласно которому человек, отбывающий наказание в тюрьме, теряет право подписи под официальными документами.

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«А чем отличается трудовой договор?», — отметил юрист, напоминая о том, что осужденные могут подавать апелляции, писать ходатайства и жалобы.

Прокопец также добавил, что теоретически Кокорин может поставить свою подпись под договором «хоть завтра». Кроме того, юрист отметил, что у Павла Мамаева трудовой договор после попадания в тюрьму действовать не перестал.

«Исходя из логики, никто не мешает заключить его и Кокорину», — заключил Прокопец.

В пятницу, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство Кокорина об условно-досрочном освобождении. Форвард покинет колонию 17 сентября, уточняет «Газета.ru».

Суд в Белгородской области рассмотрел на выездном заседании в закрытом режиме ходатайство об условно-досрочном освобождении не только Кокорина, но и Мамаева. Принято решение удовлетворить его. Раньше срока на свободу также выйдет осужденный по этому же делу брат Кокорина — Кирилл.