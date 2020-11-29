Кокорин и Жиго принесли «Спартаку» победу над «Ротором»

Счет в игре на 15-й минуте игры открыл Александр Кокорин, реализовавший пенальти. Закрепил победу москвичей Самуэль Жиго в компенсированное ко второму тайму время.

По итогам игры «Спартак» поднялся в турнирной таблице РПЛ с 32 баллами. Столько же сейчас у петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. «Ротор» находится занимает последнее, 16-е место с 8 баллами на счету.

Следующая игра у «Спартака» пройдет 5 декабря. На своем поле он примет «Тамбов». «Ротор в гостях сыграет с «Краснодаром».

Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт с красно-белыми на три года. Однако за московскую команду 29-летний футболист долго не мог сыграть ни одного матча из-за травм.