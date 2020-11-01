Встреча команд закончилась победой «Ростова» со счетом 1:0. Единственный гол за игру забил Павел Мамаев.

Видео выхода со стадиона спортсменов опубликовал на своем YouTube-канале «Футбольный Биги» журналист Сергей Егоров.

Первым со стадиона вышел Кокорин в черной маске. Он прошел мимо собравшихся болельщиков и сел в автомобиль. Мамаев появился через некоторое время, когда ему указали в какой машине находится его друг он пошел к ней.

«Надеюсь, эта ночь пройдет спокойно», — прокомментировал голос за кадром.

До этого футболисты встретились на поле. Мамаев появился на игре в стартовом составе «Ростова», а Кокорин только в середине второго тайма, выйдя на замену. Это первая игра спортсменов после отбывания наказания в колонии.

Осенью 2018 года Кокорин и Мамаев устроили драку в центре Москвы с водителем Виталием Соловчуковм и главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, а Мамаева к одному году и пяти месяцам. Игроки вышли на свободу досрочно в сентябре 2019 года.