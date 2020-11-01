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    01 ноября 2020, 02:33

    Кокорин и Мамаев вместе уехали после матча «Спартак — Ростов»

    Анатолий Минкин

    Нападающий московского спартака Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев после уехали со стадиона «Открытие Арена» на одной машине после матча их команд. Об этом сообщила «Газета.ru».
    Кокорин и Мамаев вместе уехали после матча «Спартак — Ростов»

    Встреча команд закончилась победой «Ростова» со счетом 1:0. Единственный гол за игру забил Павел Мамаев.

    Видео выхода со стадиона спортсменов опубликовал на своем YouTube-канале «Футбольный Биги» журналист Сергей Егоров.

    Первым со стадиона вышел Кокорин в черной маске. Он прошел мимо собравшихся болельщиков и сел в автомобиль. Мамаев появился через некоторое время, когда ему указали в какой машине находится его друг он пошел к ней.

    «Надеюсь, эта ночь пройдет спокойно», — прокомментировал голос за кадром.

    До этого футболисты встретились на поле. Мамаев появился на игре в стартовом составе «Ростова», а Кокорин только в середине второго тайма, выйдя на замену. Это первая игра спортсменов после отбывания наказания в колонии.

    Осенью 2018 года Кокорин и Мамаев устроили драку в центре Москвы с водителем Виталием Соловчуковм и главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, а Мамаева к одному году и пяти месяцам. Игроки вышли на свободу досрочно в сентябре 2019 года.