В «Химках» с самого начала матче на поле выйдет Денис Глушаков. За «Сочи» с первых минут будет играть Александр Кокорин.

Матч пройдет в Химках. Хозяева поля сейчас находится 14-м месте в турнирной таблице с шестью очками. Гостевая команда занимает второе месте, у них 21 очко.

По данным «Газеты.ru», ранее «Сочи» проиграл «Зениту» со счетом 1:3. Тренер первый Олег Фоменко прокомментировал это. Он сказал, что его команда не поддавалась сопернику, а «результат получился такой, какой получился».

НСН сообщила, что на прошлой неделе «Спартак» и «Зенит» были оштрафованы за нарушения среди болельщиков. «Зенит» заплатит 90 тысяч рублей за использование пиротехники и скандирование оскорбительных лозунгов на трибунах.

Штраф «Спартака» составила 325 тысяч рублей. Кроме пиротехники и оскорблений, их болельщики использовали нацистскую символику.

Также оба клуба получили штрафы в 35 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемических норм.