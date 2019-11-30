Кокляев захотел бой-реванш с Емельяненко по правилам MMA

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев, комментируя поражение в поединке с российским бойцом ММА Александром Емельяненко, заявил о желании провести реванш.

Кокляев продержался на ринге по правилам бокса в бое с Емельяненко менее трех минут. После одного из ударов Кокляев не устоял на ногах и упал. Судьи посчитали невозможным продолжать бой. Встреча завершилась победой бойца ММА Александра Емельяненко.

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«Мы с тобой сделали такое впервые. Этот бой получился здесь в России, и большое спасибо боксерской федерации, что разделила наше желание. Большое спасибо вам, дорогие зрители. А я буду готовиться к реваншу, который Саша согласился мне дать в ММА», — приводит слова тяжелоатлета газета «Известия».

Бой Кокляева и Емельяненко состоялся в пятницу, 29 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве.

Чемпионский пояс победителю боя Александру Емельяненко вручил иркутский школьник Вячеслав Дорошенко, который был приглашен на бой в награду за спасение девочки от педофила.

Александр Емельяненко является многократным чемпионом России и мира и Европы по боевому самбо. Это была первая победа 38-летнего боксера на профессиональном боксерском ринге. 40-летний Кокляев ранее не выступал в единоборствах. Он является двукратным чемпионом России по тяжелой атлетике.