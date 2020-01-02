Кокляев разозлил фанатов поеданием черной икры на видео
Ролик, о ротором идет речь, спортсмен опубликовал в своем Instagram. На кадрах Кокляев сидит за столом и ложкой накладывает черную икру на хлеб. В стихотворной форме он рассказал, что часто вспоминает о поединке с Емельяненко.
Пропустил от Александра, заработал до хрена, но, собрав остатки сил, все налоги уплатилМихаил Кокляев.
После этих слов Кокляев откусил от бутерброда и поздравил всех с Новым годом. Однако такой оригинальный способ многие подписчики спортсмена не оценили. Меньше чем за сутки ролик собрал почти 1,5 тысячи комментариев — многие из них осуждали поведение пауэрлифтера.
«Подавился, нет???»
«Непонятно, для чего эти понты».
«Ну денег отмыли, на ринге полежали, можно и черной поесть».
«Повезло тебе с Емелей, практически не тронул. А то бы налоги платить некому было, да и икорку нечем кушать».
Другие пользователи Кокляева поддержали. Они удивились, что некоторые восприняли этот ролик серьезно.