Кокляев разозлил фанатов поеданием черной икры на видео

Пауэрлифтер Михаил Кокляев разозлил фанатов своим новым видео. На нем он ел черную икру и вспоминал поединок с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.

Ролик, о ротором идет речь, спортсмен опубликовал в своем Instagram. На кадрах Кокляев сидит за столом и ложкой накладывает черную икру на хлеб. В стихотворной форме он рассказал, что часто вспоминает о поединке с Емельяненко.

Пропустил от Александра, заработал до хрена, но, собрав остатки сил, все налоги уплатил Михаил Кокляев.

После этих слов Кокляев откусил от бутерброда и поздравил всех с Новым годом. Однако такой оригинальный способ многие подписчики спортсмена не оценили. Меньше чем за сутки ролик собрал почти 1,5 тысячи комментариев — многие из них осуждали поведение пауэрлифтера.

«Подавился, нет???»

«Непонятно, для чего эти понты».

«Ну денег отмыли, на ринге полежали, можно и черной поесть».

«Повезло тебе с Емелей, практически не тронул. А то бы налоги платить некому было, да и икорку нечем кушать».

Другие пользователи Кокляева поддержали. Они удивились, что некоторые восприняли этот ролик серьезно.