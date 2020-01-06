Кокляев рассказал о проснувшейся перед боем с Емельяненко старой травме

Тяжелоатлет Михаил Кокляев рассказал, что перед встречей на ринге с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, у него активизировалась застарелая травма, которую он получил еще в 2000 году. Подробности он рассказал на своей странице в Instagram.

19 лет назад спортсмен попал в аварию на квадроцикле. В результате он получил серьезную травму левого плеча. В ходе лечения ему удалось укрепить мышцы и блокировать боль. В итоге старая травма не беспокоила несколько лет.

«Примерно за три недели до боя в спарринге плечо дало о себе знать. Ни ударно-волновая терапия, ни другие физиопроцедуры, ни блокада не помогли», — рассказал Михаил Кокляев.

Он пояснил, что говорить о травме до боя не хотел, чтобы зритель не потерял интереса к предстоящей встрече. Сегодня спортсмен проходит лечение и параллельно отдыхает.

Боксерский поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева прошел в конце ноября на «ВТБ Арене». Все закончилось еще в первом раунде, когда Емельяненко отправил Кокляева в нокаут.

Российский боксер Александр Котлобай пояснил, что Кокляев далеко «не ударник», но при этом вышел против «топового бойца». При этом он пояснил, что все, что происходило на ринге было достаточно сильно наиграно. «Бой не то чтобы договорной, но Саша растягивал до предела, но видимо предел был — конец первого раунда», — подытожил боксер.