Кокляев объяснил, почему началась стычка с Емельяненко

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко во время встречи с тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым провоцировал конфликт. Об этом «360» рассказал сам Кокляев.

Их встреча состоялась в одном из ресторанов в преддверии совместного боя. Он пройдет 28 ноября.

Александра спросили про три качества Михаила, и Александра понесло не туда немножко. Я встал. Ведущий и охранник начали нас растаскивать в разные стороны. Кепка была, кинул в лицо Александру, Александр кинул ее мне. Я на нее рукой среагировал, а она по касательной [прошлась] Михаил Кокляев.

Емельяненко рассек бровь Кокляеву во время стычки Подробнее

Кепкой пауэрлифтеру рассекло бровь. Тем не менее он считает, что следовало сдержаться и не реагировать на грубые слова противника. По его словам, обстановка на встрече была напряженной.

«Я устал сидеть и слушать его слова: „Он глупый человек, он качок, он не туда лезет“. Я молчал, молчал, а потом уже…» — пояснил Кокляев.

Он добавил, что обычно старается избегать подобных ситуаций. Будут ли еще очные ставки соперников перед боем, неизвестно.

«Я планировал пойти на Fight Nights 12-го [октября]. Там будет драться мой друг — Максим Новоселов. Я не знаю, будет там Емельяненко, не будет. Постараемся избежать таких конфликтов», — заявил тяжелоатлет.

Между тем, Александр Емельяненко считает, что потасовку спровоцировал Михаил Кокляев. Об этом боец написал в своем Instagram, где разместил видео этого момента.

«360» попытался взять комментарий у Емельяненко. Однако он отказался разговаривать на эту тему.

«Вы знаете, вы возьмете, перепечатайте из других информационных источников, как вы это любите делать. До свидания, не надоедайте», — отрезал он.