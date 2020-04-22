Кокляев начал готовиться к бою-реваншу с Емельяненко. В прошлый раз он продержался 3 минуты

«Работа на снарядах, работа на лапах с тренером. В основном функционалка. Ну и потом уже спарринги», — сообщил Кокляев. В планах у пауэрлифтера — продержаться дольше, чем в прошлый раз.

Сейчас спортсмен активно тренируется, бегает в районе своего дома в Одинцове. Об этом он регулярно сообщает подписчикам в своем аккаунте в Instagram.

Предыдущий бой Кокляева и Емельяненко по правилам бокса прошел в ноябре 2019 года. Тогда пауэрлифтер продержался всего две минуты. Но мероприятие стало одним из самых ожидаемых года.

Этому бою предшествовал реальный конфликт в жизни двух спортсменов. Емельяненко и Кокляев устроили драку в одном из баров Москвы в октябре 2019 года.

Оппонент Михаила Кокляева — Александр Емельяненко — многократный чемпион России и мира по боевому самбо. Победа 38-летнего спортсмена в ноябре 2019-го стала первой в его карьере на боксерском ринге.