Коби Брайанта включили в Зал славы баскетбола

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, который погиб в результате крушения личного вертолета, посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

Об этом было объявлено в официальном Twitter-аккаунте Зала баскетбольной славы имени Нейсмита.

Официальная церемония состоялась в Анкасвилле в американском штате Коннектикут.

Кроме Брайанта в Зал славы включены чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, менеджер Патрик Бауман.

Имена включенных в Зал славы объявили еще в апреле 2020 года. Церемония должна была пройти в августе, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли.

Баскетболист Коби Брайант погиб 26 января 2020 года во время крушения личного вертолета. Вместе со своей 13-летней дочерью он летел на юниорский чемпионат по баскетболу. Всего в салоне находились семь человек вместе с пилотом вертолета. Причиной крушения стала пространственная дезориентация пилота. Расследованием занимались сотрудники национального совета по безопасности на транспорте США.