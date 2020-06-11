Коби Брайанта наградили премией «Эмми» посмертно
Американский баскетболист Коби Брайант стал лауреатом премии «Эмми» посмертно. Его наградили за вклад в развитие Лос-Анджелеса. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, Брайант занимался благотворительностью, чем вдохновлял жителей Южной Калифорнии и Лос-Анджелеса. 18 июля состоится церемония вручения наград «Эмми». Баскетболист разбился на вертолете в конце января. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь и шесть пассажиров. Они все погибли.