Коби Брайанта наградили премией «Эмми» посмертно

По данным издания, Брайант занимался благотворительностью, чем вдохновлял жителей Южной Калифорнии и Лос-Анджелеса. 18 июля состоится церемония вручения наград «Эмми». Баскетболист разбился на вертолете в конце января. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь и шесть пассажиров. Они все погибли.