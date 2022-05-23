Кобелев высказался против увеличения количества команд в РПЛ

Бывший главный тренер столичного «Динамо» Андрей Кобелев обсудил с «Чемпионатом» идею с расширением Российской премьер-лиги с 16 до 18 команд.

Специалист заметил, что этот сезон национального чемпионата выдался очень интересным, поскольку между клубами шла ожесточенная борьба.

«Из этого хочется сделать вывод, что не надо увеличивать количество команд и создавать тем самым болото», — цитирует Кобелева «Газета.ru».

Уточняется, что за три тура до конца розыгрыша РПЛ петербургский «Зенит» обеспечил себе первое место. «Сочи» оказалось на второй позиции. Динамовцы замкнули тройку лидеров.