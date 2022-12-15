15 декабря 2022, 17:19
Клубы РПЛ заинтересовались защитником сборной Ирана Голами
Защитник сборной Ирана Ареф Голами может перейти в один из клубов РПЛ. Об этом сообщило издание «Евро-Футбол» со ссылкой на его агента Хамида Мериха.
«Интерес из России есть. Несколько команд следят за Арефом, это правда», — рассказал Мерих.
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Озвучивать другие подробности он отказался, уточнил сайт «Свободная пресса». Голами вошел в состав обоймы сборной Ирана, но в состав команды на Чемпионате мира в Катаре не попал.
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