Спорт 15 декабря 2022, 17:19 Клубы РПЛ заинтересовались защитником сборной Ирана Голами

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Защитник сборной Ирана Ареф Голами может перейти в один из клубов РПЛ. Об этом сообщило издание «Евро-Футбол» со ссылкой на его агента Хамида Мериха.

«Интерес из России есть. Несколько команд следят за Арефом, это правда», — рассказал Мерих.

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Озвучивать другие подробности он отказался, уточнил сайт «Свободная пресса». Голами вошел в состав обоймы сборной Ирана, но в состав команды на Чемпионате мира в Катаре не попал.

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