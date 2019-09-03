Клубы РПЛ провели крупнейшую за последние годы трансферную компанию

Общая сумма, которую клубы Российской Премьер-Лиги потратили на трансферы летом 2019 года, составила около 235 миллионов евро. Это абсолютный рекорд с 2013 года.

Как подсчитал портал Sports.ru, самыми большими транжирами оказались руководители «Зенита» из Санкт-Петербурга — клуб потратил на заключение контрактов с новыми игроками 66,7 миллиона евро.

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На втором месте московский «Спартак», который потратил на приобретение новых футболистов 42 миллиона евро.

Замыкает тройку лидеров столичное «Динамо»: новички обошлись клубу в 33,7 миллиона евро.

На европейском трансферном рынке клубы РПЛ по сумме трат на трансферы расположились на шестом месте после Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Самым дорогим приобретением в рамках чемпионата России стал бразилец Малком. Его «Зенит» купил за 40 миллионов евро у испанской «Барселоны».