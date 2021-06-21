Клубы РПЛ предложили способ ускорить вакцинацию и пустить больше фанатов на стадионы

Футбольные клубы из Москвы «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» обратились к РФС и столичным властям с просьбой пускать на матчи РПЛ болельщиков, которые сделали прививку от коронавируса, сверх квоты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы команд.

«По мнению руководителей московских клубов, эти шаги будут содействовать реализации важнейшей социальной миссии по обеспечению здоровья и безопасности граждан страны, могут стать примером для организаторов других спортивно-зрелищных мероприятий и помогут футбольным клубам генерировать дополнительный доход в дни проведения матчей, не создавая угрозы распространения заболевания», — приводит агентство текст заявления.

В столичных клубах подчеркнули, что это предложение простимулирует вакцинацию и стабилизирует финансовое положение клубов РПЛ на случай новых ограничений на посещение матчей в Москве. Руководство команд предложило организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни домашних матчей.

В конце мая пресс-служба РПЛ назвала лучшего игрока прошедшего сезона. Им стал нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун.