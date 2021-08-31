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    31 августа 2021, 21:45

    Клубы РПЛ поддержали введение нового лимита на легионеров

    Анатолий Минкин

    Предложение реформы по лимиту легионеров поддержали футбольные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова, этот вопрос утвердили на общем собрании клубов РПЛ.

    Клубы РПЛ поддержали введение нового лимита на легионеров

    По словам представителя московского клуба, изначально голоса разделились поровну: половина выступила за полную отмену лимита, другая предложила просто ввести послабление по количеству иностранных игроков.

    «На сегодняшний день приняли решение поддержать реформу лимита», — заявил Евгений Мележиков.

    Он отметил, что для окончательного решения вопроса необходимо привлекать Российский футбольный союз и руководство премьер-лиги.

    «Предполагается внедрение критериев для легионеров, часть клубов за, часть — против, но вопрос, какие критерии. Предлагается создать фонд, куда будут перечислять деньги за легионеров, из которого также будут финансироваться клубы, ориентирующиеся на доморощенных футболистов. Будет какой-то баланс», — пояснил он.

    Сейчас клубы Российской премьер-лиги в заявке на участие в чемпионате могут вносить не более восьми иностранных игроков, не ограничивая их число на поле во время матча. Отменить количество приглашенных футболистов в заявке предложил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.