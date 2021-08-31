Клубы РПЛ поддержали введение нового лимита на легионеров

Предложение реформы по лимиту легионеров поддержали футбольные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова, этот вопрос утвердили на общем собрании клубов РПЛ.

По словам представителя московского клуба, изначально голоса разделились поровну: половина выступила за полную отмену лимита, другая предложила просто ввести послабление по количеству иностранных игроков.

«На сегодняшний день приняли решение поддержать реформу лимита», — заявил Евгений Мележиков.

Он отметил, что для окончательного решения вопроса необходимо привлекать Российский футбольный союз и руководство премьер-лиги.

«Предполагается внедрение критериев для легионеров, часть клубов за, часть — против, но вопрос, какие критерии. Предлагается создать фонд, куда будут перечислять деньги за легионеров, из которого также будут финансироваться клубы, ориентирующиеся на доморощенных футболистов. Будет какой-то баланс», — пояснил он.

Сейчас клубы Российской премьер-лиги в заявке на участие в чемпионате могут вносить не более восьми иностранных игроков, не ограничивая их число на поле во время матча. Отменить количество приглашенных футболистов в заявке предложил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.