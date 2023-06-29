Спорт 29 июня 2023, 08:15 Клубы НХЛ обменялись российскими игроками Клубы НХЛ в первом раунде драфта-2023 третий раз за 6 лет выбрали 4 хоккеистов из России РИА «Новости»

Читать 360tv в

По итогам первого раунда драфта в Национальной хоккейной лиге 2023 года клубы обменялись четырьмя российскими спортсменами. Дмитрий Симашев, Даниил Бут, Матвей Мичков и Михаил Гуляев перейдут в другие команды, сообщил сайт Srorts.ru.

Первый раунд ежегодной передачи прав на молодых перспективных игроков НХЛ между профессиональными клубами прошел в Нэшвилле по окончании последнего сезона. Дмитрий Симашев и форвард Даниил Бут под шестым и 12-м номерами уйдут в «Аризона Койотис», нападающий Матвей Мичков — под седьмым в «Филадельфия Флайерз», защитник Михаил Гуляев — под 31-м номером в «Колорадо Эвеланш».

Реклама

Четверых россиян выбрали в первом раунде драфта третий раз за последние шесть лет. Так происходило в 2018 и 2020 годах.

В 2023 году впервые за 12 лет российские спортсмены не получили ни одной индивидуальной награды по итогам сезона в НХЛ. Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин приблизился к победе за приз «Везина Трофи», но занял второе место.