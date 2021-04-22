Клубам Суперлиги могут грозить санкции от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может ввести санкции против клубов, которые решили организовать Суперлигу. Об этом сообщил RT.

«Мы обсудим возможные дополнительные последствия. Первым же стало то, что они будут жить с позором», — заявил вице-президент УЕФА.

К лиге присодинились клубы «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом — Флорентино Перес, занимающий такую же должность в «Реале».

Позже в СМИ написали, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть Суперлигу.