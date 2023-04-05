Спорт 05 апреля 2023, 08:54 Клуб «Вашингтон» впервые с 2014 года не попадет в плей-офф НХЛ Клуб «Вашингтон» с Овечкиным впервые с 2014 года лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Участники хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» не будут участвовать в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23. Это случится в первый раз с 2014 года, написало РИА «Новости».

Эта информация появилась после матча регулярного чемпионата между командами «Флоридой Пантерз» и «Баффало Сейбрз». Прошедшая в Санрайзе игра закончилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу первого клуба». У «Флорида Пантерз» шайбы забросили Аарон Экблад (16-я минута), а также Мэттью Ткачук (41-я минута). Дилан Козенс из «Баффало» отличился на девятой минуте.

Реклама

«Флорида» благодаря победе по итогам 78 матчей получила 87 очков, клуб оказался на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда «Вашингтон» набрала за 77 матчей 77 очков. Таким образом она за оставшиеся пять матчей сможет набрать не более 10 очков, однако по дополнительным показателям все равно окажется ниже «Пантерз».

Агентство добавило, что «Вашингтон» не сможет подняться выше девятой строчки и таким образом не выйдет в плей-офф. В последний раз клуб не участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли в сезоне-2013/14. Ранее сообщалось капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 822-ю шайбу. Это произошло во время игры с «Питтсбург Пингвинс».