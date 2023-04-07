Спорт 07 апреля 2023, 00:51 Клуб «Торино» решил не выкупать Алексея Миранчука

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Алексей Миранчук покинет итальянский клуб «Торино» после окончания сезона. Руководство команды решило не выкупать трансфер хавбека. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на La Repubblica.

Команда не захотела брать спортсмена из-за высокой трансферной стоимости.

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«Аталанта» хотела бы получить выплату в размере 13 миллионов евро. Однако «Торино» не может предоставить такие деньги за одного игрока.