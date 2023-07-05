Спорт 05 июля 2023, 18:37 Клуб СКА подписал контракт со шведским хоккеистом Маттссоном

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Петербургский хоккейный клуб СКА заключил контракт с вратарем из Швеции Юханом Маттссоном. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение со спортсменом будет действовать до 30 апреля 2024 года, команда пожелала вратарю яркой игры и как можно больше побед.

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Отмечается, что в 2019 году Юхан Маттссон стал чемпионом Швеции. В Континентальной лиге в составе команд «Динамо» и «Автомобилист» хоккеист провел 65 матчей.