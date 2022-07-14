Клуб Саудовской Аравии заинтересовался трансфером Криштиану Роналду

Криштиану Роналду, выступающий за английский «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Клуб из Ближнего Востока готов заплатить за его трансфер 30 миллионов евро. Об этом написало издание CNN Portuguesa.

Контракт нападающего с английским клубом был заключен до июня 2023 года. В том случае, если Роналду согласиться играть за клуб Саудовской Аравии, его двухгодичная зарплата составит 250 миллионов евро, сообщило ИА Nation News.

В прошедшем сезоне Роналду провел в составе «Манчестер Юнайтед» 38 игр, в которых отличился 24 голами.