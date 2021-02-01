Клуб РПЛ остался с девятью футболистами

Футбольный клуб РПЛ «Тамбов» лишился большей части футболистов. В команде остались всего девять игроков. Сейчас стоит вопрос о существовании команды.

«Да, у нас осталось девять игроков. Но сейчас вообще не до того, чтобы считать футболистов. Тут стоит вопрос, продолжит существовать клуб или нет, будем ли мы доигрывать сезон. Думаем только об этом», — рассказал Championat.com главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) запретил «Тамбову» принимать в команду новых футболистов. Руководство клуба обязали выплатить долги четырем футболистам. Запрет на трансферы может снять палата РФС по разрешению споров, если тамбовчане исполнят свои обязательства и подадут заявление.

«Тамбов» сейчас находится на последнем месте турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Клуб провел в этом сезоне 19 игр и набрал всего 13 очков. Следующий матч, согласно расписанию, спортсмены из Тамбова должны провести с волгоградским «Ротором», у которого положение чуть лучше.