Спорт 30 января 2024, 18:14 Клуб «Ростов» арендовал защитника «Арды» Умара Сако

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Руководство российского футбольного клуба «Ростов» арендовало центрального защитника болгарской «Арды». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Мы рады приветствовать Умара Сако в нашей команде! Ждем яркой игры в футболке „Ростова“, — оговорится в сообщении.

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Отмечается, что 27-летний ивуарийский защитник ранее играл за клубы «АСЕК Мимозас» (Кот-д’Ивуар), «Аль-Харитиях» (Катар), «Берое» (Болгария), ЛАСК (Австрия).