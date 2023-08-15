15 августа 2023, 18:33
Клуб «ПСЖ» решил заключить контракт с футболистом «Ювентуса» Федерико Кьезой
Руководство французского профессионального футбольного клуба «ПСЖ» намерено заключить контракт с итальянским футболистом Федерико Кьезой. Об этом сообщил сайт La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что Кьеза должен заменить в составе «ПСЖ» Неймара, который собирается уехать в Саудовскую Аравию. Стоимость трансфера оценивается в 50-60 миллионов евро.
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Как сообщил сайт kp.ru, Федерико Кьеза по итогам чемпионата Италии забил два гола и отдал пять результативных передач.
Футбол
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