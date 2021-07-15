Клуб «Пари Сен-Жермен» подтвердил подписание контракта с Доннаруммой

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт с 26-летним футболистом подписан до 2026-го года. Ранее футболист выступал за итальянский «Милан», однако летом спортсмен покинул клуб в качестве свободного агента. За время карьеры он принял участие в 251-м матче, 88 из которых были отыграны на ноль. Футболист выступал за сборную Италии. Во время чемпионата Евро-2020 Доннарумма был признан лучшим игроком.