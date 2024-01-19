19 января 2024, 17:12
Клуб «Пари Нижний Новгород» создал вторую команду
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» создал вторую команду. В ней будут играть спортсмены 2004 года рождения, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Домашней ареной команды второй лиги станет стадион «Локомотив». «Пари НН-2» возглавит Валерий Бурлаченко, который ранее тренировал молодежную команду нижегородского клуба.
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Отмечается, что 19 января футболисты дивизиона «Б» отправятся на сборы в Крымск, где 31 января встретятся с дзержинским «Химиком».
Футбол
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