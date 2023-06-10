Спорт 10 июня 2023, 17:45 Клуб «Пари Нижний Новгород» остался в РПЛ по итогам сезона Футболисты «Пари Нижний Новгород» остались в РПЛ после поражения от команды «Родина» РИА «Новости»

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Поражение от московской команды «Родина» со счетом 0:2 в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге не сказалось на позициях клуба «Пари Нижний Новгород» в турнирной таблице. Команда сохранила право на участие в чемпионате в следующем сезоне.

Счет в матче открыл гол нападающего «Родины» Ивана Тимошенко на восьмой минуте, а закрепил победу москвичей Артур Калмыков. На первой встрече «Пари Нижний Новгород» одолел противника со счетом 3:0 и сохранил право на место в РПЛ.

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Нижегородские футболисты завершили сезон на 13-й строчке турнирной таблицы. «Родина» стала пятой в Первой лиге, а третье место досталось владикавказской «Алании». Но РПЛ закрыл переход клуба, отказав в лицензии для выступления и не допустил к стыковым матчам.

Высшую лигу российского футбола покинули подмосковные «Химки» и московское «Торпедо». В следующем сезоне их места займут казанский «Рубин», который завоевал первое место в Первой лиге, и калининградская «Балтика», занявшая второе место.

Еще один свободный слот следующего сезона РПЛ разыграют между собой воронежский «Факел» и красноярский «Енисей». В первом матче победу завоевали футболисты из Воронежа со счетом 1:0.