Саудовская Аравия купила английский футбольный клуб «Ньюкасл»

Около 80% акций футбольного клуба «Ньюкасл» купил у его владельца миллиардера Майкла Эшли Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Сумма сделки — 360 миллионов евро. Теперь фонду принадлежат 100% бумаг команды. Новые владельцы сообщили, что абсолютно уверены в том, что сделают клуб победителем премьер-лиги.

Пост неисполнительного председателя правления клуба займет глава фонда Ясир аль-Румайян, сообщила пресс-служба. В совет директоров войдет исполнительный директор подразделения консорциума PCP Capital Partners Аманда Стейвли.

Она уже назвала покупку «Ньюкасла» долгосрочным вложением и подчеркнула, что заранее воодушевлена будущими перспективами футбольной команды.

«Мы намерены привить единую философию в клубе, установить четкую цель и помочь обеспечить лидерство, которое позволит «Ньюкасл Юнайтед» добиваться больших успехов в долгосрочной перспективе», — заявила Стейвли.

Экс-форвард «Ньюкасла» Майкл Оуэн прокомментировал случившееся в Twitter.

«Прекрасные новости для „Ньюкасла“. Клубу были нужны новые владельцы. Оптимизм возвращается. Это может стать началом новой эпохи для „Ньюкасла“», — написал Оуэн.

Болельщики клуба встретили новость ликованием. Клуб сейчас находится на второй снизу строчке турнирной таблицы, да и его бывший владелец был крайне непопулярен среди фанатов. Лучший бомбардир «Ньюкасла» Алан Ширер заявил, что у клуба появилась надежда.

Последний матч с «Манчестре Юнайтед» команда «Ньюкасла» проиграла со счетом 4:1. Два гола забил вернувшийся к британцам Криштиану Роналду.